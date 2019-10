Polícia Civil prende 12 homens por dívidas de pensão alimentícia em Sobral

Doze homens foram presos durante uma operação contra devedores de pensão alimentícia, nesta terça-feira (8), em Sobral. A Operação foi nomeada 'Adimplemento' e foi deflagrada em referência ao Dia das Crianças, que será celebrado no próximo sábado (12).

De acordo com o delegado Márcio Luiz, da Delegacia Municipal de Sobral, a Operação foi planejada para os policiais civis darem alguma contribuição às crianças credores de pensão, que têm a necessidade de adquirir alimentos, vestuários e remédios e não têm a ajuda do pai.

O delegado afirma que esse tipo de serviço já é realizado diariamente pela Polícia Civil, entretanto, aproveitando a temática da semana da criança, a Delegacia decidiu fazer uma força tarefa para cumprir 30 mandados de prisão em aberto.

A ação com ênfase no cumprimento dos mandados vai perdurar até o fim da semana, com ordens para outros distritos de Sobral, como São José do Torto, Jaibaras e Pato.