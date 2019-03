PM apreende duas carabinas e munições no Conjunto Esperança

Duas carabinas, de calibres 12 e 28, foram apreendidas no dentro de uma casa no Loteamento Santa Terezinha, no bairro Conjunto Esperança, neste sábado (30). Os policiais chegaram até o local após denúncia.

Ao chegarem ao local, os policiais militares (PM) encontraram as portas da residência abertas, com indícios de que os suspeitos teriam fugido. Após buscas, os policiais encontraram duas carabinas, uma de calibre 12 e outra 28, 35 munições. uma balança de precisão, dois celulares e R$ 54,50 em dinheiro.

Os documentos de Eudes Nascimento Rocha e Maria Stephanie Gomes Lopes foram encontrados no local. Eles serão indiciados para prestar esclarecimentos.