Mulheres são raptadas por criminosos em táxi e espancadas com barras de ferro; uma delas morreu

Quatro mulheres foram raptadas e espancadas com barras de ferro e pedradas na noite deste domingo (29), no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. Uma das vítimas não resistiu às agressões e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas eram amigas e estavam em uma praça no cruzamento das avenidas Perimetral e Osório de Paiva. Elas foram abordadas por cinco homens em um táxi e colocadas no porta-malas e dentro do carro.

Os homens estacionaram o carro na rua Santa Terezinha e realizaram as agressões. Após o espancamento, os criminosos abandonaram as vítimas no local e fugiram.

As mulheres foram levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF) com diversos ferimentos. Uma das vítimas, identificada apenas como “Carolina”, não resistiu e morreu. As outras três vítimas foram internadas no hospital

A Polícia suspeita de que os agressores sejam membros de uma facção criminosa. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e está à frente das investigações. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.