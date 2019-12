Motociclista sem capacete morre em acidente no bairro Canindezinho, em Fortaleza

Um motociclista morreu ao cair do veículo que dirigia quanto tentou se desviar de um ciclista na Avenida Osório de Paiva, na noite desta quarta-feira (18), no bairro Canindezinho, em Fortaleza.

Segundo a polícia, testemunhas disseram que o condutor de uma moto modelo "cinquentinha" trafegava sem capacete pela avenida quando um ciclista atravessou a via de forma repentina. A vítima, de 62 anos ainda tentou se desviar, mas acabou se desequilibrando e caindo no asfalto, onde bateu a cabeça. Ele morreu no local.

Abalados, familiares que estiveram no local não quiseram dar entrevista à imprensa, mas relataram aos policiais que o idoso estava voltando do trabalho e seguia em direção à sua casa, no bairro Parangaba. O ciclista não foi localizado.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram ao local para orientar o tráfego uma vez que uma das faixas da avenida precisou ser bloqueada para a realização dos profissionais da Perícia Forense.