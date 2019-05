​​​​​​​Membro de facção criminosa é condenado a 21 anos de prisão por homicídio no Jacarecanga

Um integrante de uma organização criminosa foi condenado a 21 anos de prisão por um assassinato e tentativa de homicídio cometidos em 2015, no bairro Jacerancanga, em Fortaleza. A decisão é do Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri de Fortaleza e foi divulgada nesta segunda-feira (20).

De acordo com a sentença, Francisco Helder Ribeiro de Sousa, de alcunha "Carioca", é um dos responsáveis pela execução de Alessandro Ferreira Costa, no dia 11 de agosto de 2015, e por lesionar pessoas que testemunharam o crime com disparos de arma de fogo. A vítima caminhava por uma rua da Comunidade da Aldeia, no Jacarecanga, quando foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta. Alessandro chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas faleceu no dia seguinte.

Ele, outros três homens e um adolescente foram capturados logo após o crime, quando tentavam fugir de uma perseguição policial pelo Rio Ceará, nas proximidades do bairro.

O promotor de Justiça do Ministério Público do Ceará (MPCE) Ythalo Frota Loureiro pediu a condenação do acusado por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa. O Conselho, no entanto, decidiu condenar Francisco Helder apenas pelos dois primeiros crimes.

A defesa negou a autoria dos crimes e disse que houve erro de execução, mas teve sua tese rejeitada. O Conselho decidiu, por maioria de votos, condenar o acusado, reconhecendo os qualificadores apresentados pelo MPCE, a 21 anos de prisão em regime inicialmente fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.