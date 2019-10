Mãe é denunciada por maus-tratos contra as duas filhas na Granja Portugal

Uma mulher é investigada por maus-tratos contra as suas filhas após denúncias de familiares. A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM) recebeu na manhã deste domingo (5) uma denúncia de que ela estaria sendo negligente na criação das próprias filhas, de 11 e 12 anos. A família mora no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

De acordo com a delegada Giselle Martins, a denúncia foi passada por uma tia das crianças. Durante o depoimento, a tia afirmou para a delegada que a mãe não cuida das filhas de maneira correta. A mãe também em depoimento alegou que as denúncias não eram verdadeiras e que ela não deixava faltar nada para as crianças. O pai das crianças morreu há seis meses.



A Delegacia de Defesa da Mulher afirmou que a Polícia Militar foi chamada neste domingo pela tia e quando os agentes de segurança chegaram na casa, as crianças estavam com a parente. A Delegacia de Defesa da Mulher não conseguiu descobrir em quais condições as crianças viviam com a mãe.



A tia das crianças registrou um boletim de ocorrência na DDM, que é unidade plantonista. O caso vai ser agora encaminhado para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dececa). O Conselho Tutelar também vai acompanhar o caso. A delegada Giselle Martins disse para o Sistema Verdes Mares que as crianças vão ser atendidas por uma equipe multidisciplinar do Conselho Tutelar.



Ainda segundo a delegada Giselle Martins, as crianças devem ser ouvidas pelo Dececa em um momento oportuno. As crianças vão continuar com a mãe até a entrevista com a Dececa. A delegada disse que até o momento não ficou confirmado nenhum tipo de maus-tratos.