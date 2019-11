Jovem morre após ser baleado na frente da noiva quando voltava da academia em Caucaia

A polícia investiga o caso de um jovem de 22 anos atingido por disparos de arma de fogo quando voltava da academia com a noiva na rua Mirador, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na noite desta segunda-feira (25). Na madrugada desta terça-feira (26), o irmão da vítima informou que ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com familiares, Rayanderson Victor Silveira estava passando na frente de um mercadinho da família da noiva quando dois suspeitos em uma motocicleta atiraram na via e ele foi atingido de raspão no braço e outro no tórax.

A vítima foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Conjunto Ceará. Por volta das 22h30, uma ambulância do Samu foi acionada para fazer a transferência do jovem para o Instituto Doutor José Frota (IJF), porém o estado de saúde dele piorou e a ação foi adiada.

Uma viatura da 1ª Companhia do 17º Batalhão realiza buscas na área para tentar localizar os suspeitos.