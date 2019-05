Jovem é morto a tiros na comunidade do Lagamar

Um jovem, ainda sem identificação, foi assassinado com disparos de arma, na madrugada desta quinta-feira (23), na comunidade do Lagamar, no bairro Cais do Porto. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

A ação aconteceu por volta das duas horas da manhã. Conforme a Secretaria da Segurança, o crime foi cometido por três homens armados, que fugiram loga em seguida.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada. Um inquérito policial foi instaurado no DHPP e as diligências estão em andamento.