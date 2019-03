Incêndio atinge empresa de estampagem de tecidos em Caucaia

Um incêndio atingiu uma empresa de estampagem de tecidos, por volta das 4h30 deste domingo (10). O incidente foi registrado no bairro Jurema, em Caucaia. As chamas já foram apagadas e ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que provocou a ocorrência.

De acordo com os Bombeiros, o teto da empresa caiu por conta do forte calor. Agentes conseguiram apagar as chamas antes que atingissem carros e residência vizinhas.

O Corpo de Bombeiros ainda afirmou foram encontrados no local rolos de tecido, produtos químicos e maquinário. O trabalho de rescaldo se estendeu até 7h30.