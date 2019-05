Homem é preso após matar namorado da ex-companheira e ferir mulher a tiros

Um homem matou o namorado da ex-companheira e atirou duas vezes contra ela, em Porteiras, no interior do Ceará, na noite deste domingo (26). O crime ocorreu no Bairro Nascente, por volta de 19h. O suspeito foi preso.

O casal foi socorrido ao hospital de Porteiras, mas Francisco Petronilo da Silva, de 32 anos, namorado da mulher, não resistiu. Ele era mototaxista e natural de Mauriti.

A ex-companheira do suspeito, de 35 anos, foi atingida com tiros no braço e mão esquerdos. Ela não corre risco de morte.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Brejo Santo.