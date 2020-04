Homem é preso após espancar ex-companheira no supermercado onde ela trabalha, em Caucaia

Um homem foi preso após agredir a companheira no supermercado em que ela trabalhava, no Bairro Parque Leblon, em Caucaia, na noite de quinta-feira (16). Segundo a polícia, a vítima afirmou que estava separada do homem há cerca de dois meses, mas ele a perseguia.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, o suspeito chega ao estabelecimento, onde a mulher está trabalhando como atendente do caixa, e arremessa objetos para atingi-la. A mulher pede ajuda e um dos clientes tenta impedir a a agressão, mas é ameaçado pelo suspeito.

Após dar socos em sua cabeça e puxar o cabelo dela, o suspeito jogoa a mulher no chão e arrasta a vítima para a calçada em frente ao estabelecimento. Ele então continua a agredi-la, até que a ela se levanta e corre, dobrando a esquina.

As imagens mostram ainda que o suspeito continuou a gritar com a mulher e correu novamente em sua direção.

De acordo com a polícia, o suspeito, João da Silva Pereira foi preso e autuado em flagrante pela Delegacia Metropolitana de Caucaia. As investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher.

O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e já foi preso por tráfico de drogas.

Durante a prisão, como suposta justificativa, João afirmou que havia sido traído pela vítima enquanto estava na cadeia.