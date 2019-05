​​​​​​​Homem é baleado e capturado por PM à paisana durante assalto a ônibus no Conjunto Ceará

Um homem foi baleado e capturado por um policial militar à paisana quando realizava um assalto a um ônibus no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (30).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem e uma mulher entraram no coletivo da linha Conjunto Ceará/Centro e anunciaram o assalto. No entanto, eles foram surpreendidos por um policial militar à paisana, que estava dentro do veículo e reagiu à ação.

Luiz Henrique de Silva Souza, 19 anos, foi baleado e capturado pelo PM. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar e autuado em flagrante por roubo. Já a mulher conseguiu fugir com os pertences roubados.

As vítimas roubadas no coletivo registraram boletim de ocorrência no 12º DP, no Conjunto Ceará, responsável por investigar o caso.