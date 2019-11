Ex-presidiário é morto com tiros na cabeça quando retornava da igreja com a esposa em Orós

Um ex-presidiário foi assassinado com tiros na cabeça, na noite desta terça-feira (12), na cidade de Orós, a 325 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Francisco Antônio Bravo, 52 anos, conhecido por "Toinho Bravo", foi morto próximo à Praça da Rosélia, no Bairro Conjunto São José.

A polícia afirmou que "Toinho Bravo" foi atingido por tiros de espingarda quando retornava da igreja com a mulher e foi abordado pelos suspeitos. Ainda segundo a polícia, "Toinho Bravo" trabalhava como pintor e tinha duas passagens na polícia por homicídios ocorridos em 2016.

A mulher da vítima disse para os policiais que não viu quem atirou e informou que o companheiro havia deixado a cadeia há cerca de dois meses.

A Delegacia Municipal de Orós investiga o caso.