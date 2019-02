Criança de 10 anos é atropelada por viatura da Polícia Militar em Fortaleza

Uma viatura da Polícia Militar atropelou uma criança, deixou uma mulher ferida e derrubou parte do muro de uma casa, na Rua Nelson Mandela, Bairro Coaçu, em Fortaleza, nesta sexta-feira (1º). A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que os policiais estavam em perseguição quando ocorreu o acidente. Moradores contestam a versão. O caso está em apuração, segundo a polícia.

Vizinhos informaram à reportagem, que esteve no local, que a criança de 10 anos teve o pé decepado. Já o comunicado oficial da Secretaria de Segurança informa apenas que o menino teve parte da perna atingida. Uma mulher também foi vítima do acidente, ficando com um corte no rosto.

Um vídeo gravado por um morador, que não quis se identificar, mostra imagens do local após o acidente, e a revolta da comunidade com o ocorrido. Pelo vídeo, é possível ver o menino sendo socorrido por um carro particular pela própria comunidade.

Os moradores disseram que o veículo estava em alta velocidade e que o motorista teria perdido o controle da direção. A Secretaria da Segurança afirmou que o acidente ocorreu após o carro desviar de um caminhão.