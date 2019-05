Comerciante é morto a tiros e filha presencia o crime em Caucaia

Um comerciante foi morto a tiros e a filha de 3 anos presenciou o crime ocorrido em Caucaia, por volta das 19h desta quarta-feira (1º). A vítima tentou fugir pulando o muro do vizinho, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da vítima disse que está bastante abalada e que a neta contou que viu o pai sendo morto.

De acordo com a Polícia, o homem identificado como Giordano Silvestre Moreira, 29 anos, tinha chegado há pouco tempo em casa e foi abordado por dois homens em uma moto.

Corpo estava no quintal

A polícia chegou a fazer buscas no local do crime e, em áreas próximas, mas havia pouca iluminação. Os agentes retomaram as buscas na manhã desta quinta-feira (2) e localizaram o corpo no terreno de um vizinho.

Familiares disseram ao Sistema Verdes Mares que acreditavam que Giordano tinha conseguido fugir e buscar ajuda em algum hospital.

A vítima trabalhava vendendo e consertando celulares no centro de Fortaleza, segundo familiares.

De acordo com a família, havia um mandado em aberto por tráfico de drogas contra a vítima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso.