Casal furta loja de variedades em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Uma loja de pvariedade foi furtada por um casal na Avenida 7, no bairro Jereissati I, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (11). Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime.

As imagens mostram o momento em que a dupla entra na loja e começa a furtar produtos. Segundo a dona do estabelecimento, o casal despistou o vendedor e a atendente que estavam no local. Ela conta que os suspeitos furtaram cerca de 34 lancheiras e 30 mochilas. A estimativa do furto é de R$ 2 mil.

"Eu tinha acabado de sair para o almoço. Estava na loja dois funcionários. Quando eu sai, eles (suspeitos) já estavam na loja, mas eu pensei que eram clientes normais. Assim que voltei do almoço já observei o furto", conta a dona da loja.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a polícia recebeu as imagens de câmeras de segurança que flagraram o assalto e que a polícia está investigando o crime. Até o momento, ninguém foi preso.