Casal é preso e dois adolescentes são apreendidos em tentativa de assalto a ônibus no Bom Jardim

A polícia prendeu um casal e apreendeu dois adolescentes durante uma tentativa de assalto a um ônibus que faz a linha Conjunto Ceará-Granja Lisboa, na noite desta sexta-feira (8), no Bairro Bom Jardim.

De acordo com a polícia, Bruno Martins, Jamille da Silva e dois adolescentes de 17 anos invadiram o coletivo e anunciaram o assalto. O grupo estava armado com duas facas e ameaçou o cobrador, o motorista e os passageiros.

Durante a ação, Bruno chegou a colocar uma faca no pescoço do condutor do coletivo, que percebeu uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) trafegando na direção oposta e chamou a atenção da composição ao dar jogo de luz.

Os policias da PRE realizaram a abordagem ao ônibus e conseguiram frustrar a ação criminosa. Os quatro suspeitos foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram autuados por assalto.