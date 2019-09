Casal é morto no interior de uma residência em São Gonçalo do Amarante

Um casal foi morto com tiros nas costas em uma residência no Bairro Croatá, em São Gonçalo do Amarante. O crime aconteceu por volta das 22h desta sexta-feira (13).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos chegaram em um veículo, invadiram a casa e cometeram o crime. As vítimas foram identificadas como Maicon José de Oliveira Magalhães, de 20 anos, e Camila Silva Cunha, de 23 anos.

Maicon tinha passagem pela polícia por crime de tráfico de drogas. Ele faleceu no local. Camila chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela não tinha antecedentes criminais.

A Polícia Civil busca identificar os suspeitos.