Casa é destruída por incêndio em Maracanaú e suspeita é de que possa ter sido criminoso

Uma casa ficou destruída em um incêndio, na madrugada desta quarta-feira (18), na Rua São Francisco, no Bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia apenas uma mulher no local. A moradora não se feriu. O caso aconteceu por volta de 0h05.

A dona do imóvel disse para o Corpo de Bombeiros que o fogo foi criminoso, porém não repassou mais informações sobre o que teria ocasionado o ataque.

Os bombeiros afirmaram para o Sistema Verdes Mares que uma equipe foi chamada para o local para controlar as chamas, que atingiram os compartimentos do imóvel. Apenas alguns eletrodomésticos não foram danificados.

Uma perícia deverá ser feita na residência e o caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú.