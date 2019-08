Bolsas com 330 kg de cocaína apreendidos no Porto do Pecém seriam levadas para a Bélgica

Os 330 quilogramas de cocaína apreendidos nesta sexta-feira (16), no Porto do Pecém, no litoral cearense, teriam como destino a Bélgica, na Europa. A informação foi compartilhada com as autoridades portuárias brasileiras pela Aduana Americana.

A quantidade de cocaína encontrada representa a maior apreensão de drogas já feita em portos do Ceará. Há ainda a suspeita de que haja mais entorpecentes em um outro contêiner, cujo conteúdo é de materiais de sucata. As buscas ainda devem ocorrer durante a noite, por conta da periculosidade do material. Um cão farejador é utilizado na procura.

A detecção da droga aconteceu na manhã desta sexta-feira. Estima-se que o valor total dos entorpecentes chegue a R$ 49 milhões. Todo o entorpecente estava acondicionado em dez mochilas em um carregamento de mel.

O conteúdo do contêiner tem origem do Piauí, mas a droga teria sido incluída na carga no Ceará. Não há suspeita sobre a participação do exportador do mel no tráfico da droga.

Toda a cocaína será levada à Polícia Federal.