Adolescente é apreendido e homem preso com espingarda calibre 12 e réplica de pistola no Bom Jardim

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 19 anos, com antecedentes criminais, foi preso pela polícia com uma espingarda calibre 12 e uma réplica de pistola na “Comunidade dos Marrocos”, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados após denúncias de que homens armados estavam tentando realizar assaltos e invadir residências na região.

Uma equipe de motopatrulhamento passava pelo local quando observaram o adolescente em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e os agentes conseguiram capturar o jovem e o maior de idade.

Além das armas de fogo, uma bolsa com aparelhos celulares, uma faca e perfume foram apreendidos com os suspeitos.

A dupla e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente.