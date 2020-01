Cearense que estava internado em Curitiba tem suspeita de coronavírus descartada

Um cearense de 29 anos esteve entre os casos suspeitos de coronavírus registrados no Paraná. Contudo, o homem natural de Fortaleza já teve a suspeita descartada. Ele estava internado em Curitiba. As informações são da Secretaria da Saúde do Paraná, divulgadas nesta quarta-feira (29).

Segundo o órgão, o rapaz foi internado em um hospital particular de Curitiba, com sintomas semelhantes aos causados pelo coronavírus. Ele estava em Curitiba a trabalho e buscou ajuda médica ao sentir os sintomas nesta terça (28), já que viajou para a China nas últimas semanas. Na mesma noite, o caso foi descartado, com diagnóstico de Influenza B.

No Ceará, um outro caso está sob investigação, em Sobral. Trata-se de um jovem de 27 anos, atendido em hospital particular da cidade da Região Norte. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o jovem esteve a trabalho na China e retornou ao Brasil há 12 dias.

O paciente compareceu ao hospital depois de sentir sintomas similares aos de uma gripe. Ele foi medicado e está internado, em observação e em isolamento, com quadro clínico estável. A notificação do caso aconteceu nesta quarta-feira (29).

SINTOMAS

A Secretaria Municipal de Saúde de Sobral também se pronunciou sobre o caso, contando que o paciente esteve na China por 90 dias e retornou ao Brasil apresentando sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita, conforme colocado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele aguarda o resultado de exames laboratoriais.

A Sesa lembra que não há nenhum caso de coronavírus confirmado no estado. No Brasil, há nove registros de suspeita de infecção pelo vírus. Além do Ceará, eles estão distribuídos em Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (2), São Paulo (3) e Paraná (1), conforme repassado em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (29).