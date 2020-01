Saiba como o novo coronavírus é transmitido e como se prevenir

Um caso suspeito de coronavírus foi confirmado no Ceará nesta quarta-feira (29). Casos suspeitos incluem todos aqueles pacientes com febre e sintomas respiratórios que tenham estado, nos últimos 14 dias, na China.

> O que se sabe até agora sobre o coronavírus, que já contaminou mais de 4,5 mil

Segundo o Ministério da Saúde, as investigações sobre transmissão do vírus ainda estão em andamento, mas o certo é que a disseminação é de pessoa para pessoa, pelo ar ou contato, com secreções contaminadas como:

gotículas de saliva;

espirro;

tosse;

catarro;

contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;

contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Ainda conforme o Ministério, o vírus pode ficar incubado por 14 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Por isso, os pacientes considerados suspeitos são aqueles com sintomas respiratórios e febre que estiveram na China nas últimas duas semanas.

Medidas preventivas

O Ministério da Saúde recomenda que os brasileiros evitem viajar a China neste período e só o façam "em casos de extrema necessidade". Todo o território chinês é "considerado área de transmissão ativa da doença".

Entre as recomendações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério para a prevenção estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus.