Qual o procedimento para voos com casos suspeitos de coronavírus?

Muitos viajantes têm se perguntado o que as autoridades estão fazendo para evitar que o coronavírus chegue ao País através de dezenas de voos internacionais.

As autoridades estão se preparando para recepcionar passageiros com casos suspeitos da doença. Aeroportos internacionais já estão emitindo avisos sonoros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em português, inglês e mandarim sobre o coronavírus.

Outros procedimentos de preparação, orientação e controle para possíveis atendimentos de casos suspeitos também estão em ação. No caso dos aeroportos, segue a seguinte sistemática, segundo a Anvisa:

1. A aeronave pousa, mas não pode iniciar o desembarque.

2. A Anvisa aciona os órgãos responsáveis e vai a bordo em conjunto com o serviço médico e a vigilância do município do aeroporto para avaliar o paciente.

3. Se o médico descartar o caso a bordo, o desembarque dos passageiros é liberado.

4. Caso a suspeita seja mantida, o passageiro doente é removido para um hospital de referência local.

5. Todos os demais passageiros seguem para uma entrevista com a vigilância epidemiológica para que possam ser monitorados, caso a suspeita seja confirmada posteriormente.

6. A Anvisa monitora o trabalho de desinfecção da aeronave, descarte de resíduos e descarte de efluentes.

7. A Anvisa também transmite em aeroportos internacionais, informes sonoros em português, inglês e mandarim sobre os sintomas do coronavírus, com orientações aos passageiros e dicas para evitar a transmissão de doenças.

A versão em português segue reproduzida abaixo:

– Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, dentro de um período de até 14 dias, após viagem para a China, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima e informar a respeito da sua viagem;

– Para proteger sua saúde, siga medidas simples, que podem evitar a transmissão de doenças:

Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool gel;

Cubra o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Descarte o lenço no lixo e lave as mãos;

Evite aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Procure o serviço de saúde mais próximo.



Orientações aos viajantes: no sistema de emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), o Civnet, foi inserido um alerta aos viajantes sobre o novo coronavírus (nCoV). O Certificado é o documento que comprova a vacinação contra doenças, conforme definido no Regulamento Sanitário Internacional. É importante observar, porém, que não existe vacina contra os coronavírus.

Desinfecção de aeronaves: As empresas que trabalham na limpeza e desinfecção de aeronaves foram orientadas a utilizar os protocolos que já existem para esses casos e utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem ser utilizados em cada caso.

Os planos de contingência já estão acionados e todos os fluxos de atuação que devem ser seguidos diante da ocorrência de um caso suspeito e as funções desenvolvidas de acordo com os níveis de alerta foram reforçados.