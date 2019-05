Trump melhora índice de aprovação após indicadores econômicos positivos

O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 46% - algo inédito desde sua chegada ao poder no dia 20 de janeiro de 2017, segundo pesquisa do instituto Gallup. De acordo com o Gallup, 46% dos americanos aprovam a administração Trump, contra 50% que a desaprovam.

Em março, 39% tinham uma opinião positiva das ações do presidente.

A nova pesquisa sai após uma série de indicadores econômicos positivos e do relatório do procurador especial Robert Mueller descartando o conluio entre a equipe de campanha de Trump e a Rússia durante as eleições presidenciais de 2016.

A pesquisa foi realizada entre 17 e 30 de abril, antes das últimas revelações sobre um email de Mueller para o secretário de Justiça, Bill Barr, no qual o procurador especial manifesta seu desacordo com a forma como o ministro resumiu sua investigação.

Entre os republicanos, a aprovação de Trump é de 91%, mas cai para 12% entre os democratas.

Queda do desemprego

Na sexta-feira passada, foi divulgado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu a 3,6% em abril e se situou em seu nível mais baixo desde dezembro de 1969, apontaramm cifras oficiais publicadas pelo Departamento do Trabalho.

O relatório pode ajudar a dissipar os temores de uma desaceleração da economia e ajudar o presidente Donald Trump que busca sua reeleição no próximo ano.

A criação de emprego registrou um total de 263.000 novos postos, muito acima das expectativas dos analistas, situadas em 200.000.