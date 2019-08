Trump diz que "tudo é possível" em relação a adiamento de tarifas contra China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que "tudo é possível" ao ser perguntado sobre um eventual adiamento das tarifas de Washington previstas contra a China.

Trump, que falou durante coletiva de imprensa na cúpula do G-7 em Biarritz, França, acrescentou que os EUA estão numa "posição muito melhor agora" do que antes nas negociações comerciais com a China. Trump também elogiou o presidente chinês, Xi Jinping, como fez horas atrás, e disse que as conversas entre EUA e China continuam.