Tempestade Glória deixa 7 mortos na Espanha

A tempestade Glória fez mais uma vítima na Espanha, elevando para sete os mortos em quatro dias de chuvas, ventos e ondas, que também deixaram quatro pessoas desaparecidas no leste do país. A última vítima foi um homem que caiu no mar no porto de Palamós (Catalunha), informaram na noite desta quarta-feira (22) os serviços de emergência regionais.

Outras duas vítimas foram encontradas em Almeria (Andaluzia). Um agricultor de 77 anos que morreu no desabamento de uma estufa atingida por granizo, e um morador de rua vítima de hipotermia.

Mais cedo, uma porta-voz da Guarda Civil de Alicante (sudeste) anunciou à AFP a descoberta de um corpo em uma área inundada e onde um homem de 67 anos desapareceu desde segunda-feira (20), quando seu carro foi arrastado por uma enchente.

Na mesma província, uma mulher morreu no desabamento de seu prédio.

Desde domingo, o leste da Espanha é atingido por esta tempestade, com chuvas e neve abundantes, rajadas de vento de cerca de 100 quilômetros por hora e ondas acima de dez metros.

As três primeiras vítimas foram registradas entre domingo e segunda-feira: duas por hipotermia e outra quando atingidas por tijolos que cederam por causa do peso da neve.

O número de vítimas pode ser maior porque há quatro pessoas desaparecidas, disseram autoridades de emergência locais.

Na terça-feira, três pessoas desapareceram na Catalunha e nas Ilhas Baleares, onde foram registradas ondas de mais de 13 metros.

Na segunda-feira, um espanhol de 27 anos desapareceu quando fazia rapel na ilha de Mallorca.

O chefe de governo, Pedro Sánchez, visitará na quinta-feira as áreas mais afetadas na Catalunha e Baleares.