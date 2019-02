Possível intoxicação mortal é investigada em restaurante estrelado na Espanha

A Justiça espanhola investiga a morte de uma mulher após comer em um restaurante com uma estrela Michelin em Valência, onde 29 clientes apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais.

Um juiz de instrução de Valência "abriu uma investigação para esclarecer as causas da morte de uma mulher devido a uma possível intoxicação alimentar, depois de comer com sua família em um restaurante da cidade", indicou um tribunal de Valência em comunicado.

Trata-se do restaurante Riff, inaugurado em 2001 pelo chef alemão Bernd Knöller, e que ganhou uma estrela no prestigiado guia Michelin em 2009.

Um porta-voz do tribunal afirmou à AFP que os investigadores ainda precisam de provas científicas, como o relatório da necrópsia e uma série de amostras, e que, por enquanto, ninguém está sendo investigado.

A secretaria de Saúde da região de Valência afirmou que a mulher, de 46 anos, morreu na madrugada de domingo, 17 de fevereiro, em casa.

Seu marido e seu filho de 12 anos, que comeram com ela no restaurante, também sofreram intoxicação alimentar, mas apresentaram "uma boa evolução com recuperação".

Setenta e cinco pessoas que comeram no restaurante nos três dias anteriores foram interrogadas e, no total, 29 casos de intoxicação foram contabilizados, segundo a mesma fonte.

"Todos os casos, exceto a pessoa falecida, apresentaram sintomas leves, principalmente vômitos e com boa evolução", apontou o comunicado.