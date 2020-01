Pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer, diz Guedes em Davos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (21) que as pessoas são obrigadas a degradar o meio ambiente quanto estão na pobreza. A fala do ministro ocorreu durante um painel do Fórum Econômico Mundial que tratava sobre o futuro da indústria e do trabalho. "As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer", disse.

O ministro também falou que a produção de alimentos ainda depende de agrotóxicos. "Você não tem um meio ambiente limpo porque as soluções não são simples. São complexas." Como o painel tinha como foco a discussão sobre manufatura não houve espaço para aprofundar o tema.

Guedes não falou sobre o trabalho do agronegócio brasileiro para elevar a produtividade e não ocupar áreas de matas, uma grande preocupação de ambientalistas em relação ao Brasil.

Além disso, a temática ambiental é central no fórum de Davos neste ano. Diversas das sessões do fórum são dedicadas a negócios mais verdes e à participação das empresas para que se cumpra o que está no Acordo de Paris sobre o Clima - a manutenção do aquecimento do planeta em no máximo 1,5°C neste século.

A jovem ativista Greta Thunberg é o símbolo do evento neste ano, que marca 50 anos do evento nos Alpes Suíços.