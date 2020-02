Neto mais velho da rainha Elizabeth II vai se divorciar

O neto mais velho da rainha Elizabeth da Inglaterra, Peter Phillips, e sua esposa, a canadense Autumn Kelly, se separaram e vão se divorciar, anunciou um porta-voz nesta terça-feira.

Phillips, 42 anos, filho da princesa Anne e seu primeiro marido, Mark Phillips, é mais velho que os oito netos da monarca.

Era o quinto na linha sucessória ao trono quando nasceu, mas agora é o 15º. Não possui título real e nunca representou oficialmente a monarquia britânica.

Peter Phillips e Autumn casaram em 2008, no Castelo de Windsor Foto: Reprodução

As notícias de seu divórcio acontecem pouco depois de seu primo Harry e sua esposa Meghan renunciarem no mês passado a seus deveres reais e títulos de Alteza, para buscar independência econômica e se estabelecer no Canadá.

O terceiro filho de Elizabeth II, o príncipe Andrew, também se aposentou da vida pública no final do ano passado, em meio a um escândalo por causa de sua amizade com o financista americano Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio em uma prisão de Nova York enquanto esperava ser julgado por tráfico de menores.

Peter Phillips e Autumn têm duas filhas, Savannah de 9 anos e Isla, de 7.

“A decisão de se divorciar e dividir a custódia foi tomada após muitos meses de conversa e, embora triste, é amigável”, afirmou o porta-voz da casa real.