Irã descobre campo de petróleo com mais de 50 bilhões de barris

O Irã descobriu um novo campo de petróleo com reservas estimadas em 53 bilhões de barris, uma cifra que aumentaria em um terço as reservas atuais. O anúncio foi feito neste domingo (10) pelo presidente Hassan Rohani em um discurso em Yazd que foi transmitido pela televisão oficial.

O campo se estende de Bostan a Omidiyeh, duas cidades da província de Khuzestan, no sudoeste do Irã. Sua superfície é de 2.400 km² e sua profundidade de 80 metros, acrescentou. O novo campo de petróleo pode se tornar o segundo maior campo do Irã depois de um com 65 bilhões de barris em Ahvaz.

"É um pequeno presente do governo ao povo do Irã", disse Rohani, em um contexto de crise econômica reforçada pelo restabelecimento de sanções dos Estados Unidos em agosto de 2018.

Segundo o informe anual da petroleira britânica BP, o Irã tem a quarta maior reserva do mundo (cerca de 155,6 bilhões de barris), atrás da Venezuela, Arábia Saudita e Canadá.