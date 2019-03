Huawei processa judicialmente o governo americano

A gigante chinesa de tecnologia Huawei anunciou que está processando judicialmente o governo dos Estados Unidos (EUA) pela proibição oficial de que órgãos federais adquiram seus produtos.

O presidente em exercício do Conselho de Administração, Guo Ping, e outros dirigentes da Huawei comunicaram o início do processo, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), na sede do conglomerado, na cidade chinesa de Shenzhen.

Guo Ping explicou que o objetivo é questionar a constitucionalidade de um artigo da Lei de Autorização da Defesa Nacional, que foi promulgada no ano passado.

O artigo proíbe órgãos do governo federal de usar qualquer equipamento fabricado pela Huawei. Os Estados Unidos dizem que a medida tem o objetivo de prevenir vazamentos de informações confidenciais.

O presidente da Huawei informou que a petição judicial, apresentada na quarta-feira (6) em um tribunal federal no Texas, pede a revogação do artigo.

Guo Ping afirmou que os EUA não apresentaram nenhuma prova capaz de justificar as restrições aos produtos Huawei, e que a lei foi promulgada sem dar chance de defesa ao conglomerado. Acrescentou que o artigo viola direitos da empresa e, no fim das contas, é prejudicial aos consumidores americanos.

Recentemente foi divulgado que a executiva-chefe da Huawei, Meng Wangzhou, ingressou com ação para obter indenização do governo do Canadá e outras entidades, com o argumento de ter sido interrogada injustamente antes de ser detida em dezembro.