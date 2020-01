Um homem atacou com uma faca quatro pessoas que estavam em um parque público de Paris. Na sequência, foi morto pela polícia. O ataque aconteceu nesta sexta-feira (3) por volta das 14h locais (11h em Brasília), no parque Hautes Bruyères, no subúrbio da capital francesa.

Segundo a imprensa francesa, pelo menos uma pessoa morreu, além do suspeito. Pelo Twitter, a prefeitura de Paris informa que a região do parque foi interditada pelas autoridades policiais.