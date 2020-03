Haiti confirma os dois primeiros casos de coronavírus

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, anunciou nesta quinta-feira (19) os dois primeiros casos de coronavírus no país, o mais populoso e mais pobre do Caribe.

"Registramos os dois primeiros casos de coronavírus", disse Moïse em pronunciamento na televisão.

O presidente pediu calma e lembrou que seu governo sempre esteve "comprometido com a transparência na gestão da pandemia".

As medidas impostas em países onde a Covid-19 está avançando rapidamente, como Itália ou Espanha, serão difíceis de aplicar na capital haitiana, Porto Príncipe.

A grande maioria dos três milhões de habitantes da cidade vive de trabalho informal.