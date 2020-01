Guaidó convoca sessão para ratificar seu retorno à chefia da Assembleia Nacional

O deputado Juan Guaidó convocou para esta terça-feira, 7, uma sessão para ratificar a condição de chefe da Assembleia Nacional e presidente interino do país. No domingo, o rival Luis Parra foi eleito presidente do Legislativo, em votação em que opositores de Nicolás Maduro foram impedidos pela polícia e militares de entrar no Palácio Legislativo.

Guaidó tentará retificar o voto de 100 deputados que foram barrados na sessão de domingo (5). Eles acabaram fazendo uma sessão paralela em um jornal local e reconduzindo Guaidó ao cargo.

Maduro já reconheceu seu novo aliado como líder do Legislativo e não há previsão de como Guaidó conseguirá conduzir a sessão. (Com agências internacionais)

