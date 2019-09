Furacão Dorian cai para categoria 4, mas ainda é muito perigoso

O furacão Dorian enfraqueceu um pouco e caiu para categoria 4, de acordo com os dados mais recentes do National Hurricane Center (NHC), mas continua a representar uma grande ameaça.

"Dorian é um furacão de categoria 4 extremamente perigoso na escala Saffir-Simpson", disse o NHC, com sede em Miami, acrescentando que seus ventos atingem agora 250 km/h.

As autoridades bloqueiam uma estrada em Jensen Beach na Flórida. A chegada do Furacão provocou evacuações em massa ao longo da costa leste dos EUA AFP

"Embora seja esperado um enfraquecimento gradual, Dorian deve continuar sendo um poderoso furacão nos próximos dois dias", acrescentou a nota.

Devastação

Cerca de 13.000 casas podem ter sido danificadas ou destruídas pela passagem do furacão Dorian nas Bahamas, cujos ventos próximos a 300 km/h atingiram o arquipélago do Caribe, afirmou a Cruz Vermelha nesta segunda-feira.

Tela de informações exibe vôos cancelados no saguão de partida do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood na Flórida AFP

"Ainda não temos uma imagem completa do que aconteceu. Mas o furacão Dorian teve um impacto catastrófico", disse Sune Bulow, chefe do Centro de Operações de Emergência da Federação Interamericana de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Anteriormente classificado na categoria 5, Dorian chegou ao domingo no Elbow Cay das Ilhas Ábaco, no noroeste das Bahamas, sendo o furacão mais poderoso a impactar o arquipélago de cerca de 700 ilhas.