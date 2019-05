Força Nacional retira moradores de áreas inundadas após 2º ciclone em Moçambique; fotos e vídeos

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) retiram moradores de áreas inundadas em Pemba, principal cidade do norte de Moçambique, neste domingo (28). A operação da FNSP, de ajuda humanitária, foi prorrogada até 7 de maio pelo Governo Brasileiro. Na quinta-feira (25), a região norte do país foi abalada pelo ciclone Kenneth, o segundo desde março.

Em 31 de março, a equipe composta por 20 integrantes da FNSP e 20 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais chegaram a Moçambique para dar assistência, após o desastre do ciclone Idai que atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas.

Em Pemba, os agentes da Força Nacional e os Bombeiros de Minas Gerais usam botes em meio a enchentes e enfrentam a pé o alagamento de ruas para atender, principalmente, idosos e crianças na operação de busca e resgate de vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas pós-ciclone.

As tropas também desobstruíram caminhos, restauraram telhados de hospitais e montaram mais de 60 barracas para desabrigados. As vítimas receberam vacina contra cólera, 350 cestas básicas e kits com roupas de recém-nascidos, barracas de camping e sacos de dormir.