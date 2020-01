Família paga US$ 8 mil para trazer corpo de cearense atropelado na Colômbia

O corpo do professor universitário cearense João Jaime Giffoni Leite, de 37 anos, deve ser trasladado da Colômbia para Fortaleza no sábado (11) ou na segunda-feira (13), de acordo com o enfermeiro Karlisson Lira, ex-cônjuge do professor. "Não conseguimos fechar acordo com a seguradora contratada para a viagem, então fechamos com uma funerária de Fortaleza para tazer o corpo, assumindo as despesas com o transporte".

Na manhã desta quinta-feira (9) a família de João Jaime pagou a primeira parcela dos US$ 8 mil cobrados para custear o transporte. Em valores do câmbio de hoje, esse valor daria cerca de R$ 33 mil. "A segunda parcela de US$ 4 mil será depositada por mim quando o corpo for embarcado", diz. De acordo com Karlisson Lira, ao chegar a Fortaleza o corpo será velado na Funerária Ternura, no Bairro Aldeota.

A expectativa dos familiares e amigos é de que o corpo desembarque na próxima semana, mas ainda não existe uma data certa. "Vai depender do cumprimento formalidades legais para o transporte, incluindo a questão sanitária. Segundo informações da Embaixada do Brasil na Colômbia, se o embarque não se der no sábado, vamos ter de esperar até segunda-feira", explica Karlisson.

Apesar de contar com aeroporto, a Ilha de San Andrés não possui estrutura para esse tipo de traslado. "De acordo com as autoridades colombianas, o corpo deverá ser transportado para Cáli, nas imediações de Bogotá, daí segue para o Panamá e, em seguida, para o Brasil. Ainda não temos informações do tempo necessário para fazer esse percurso", acrescenta.

João Jaime era graduado em Química pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), mestre em Microbiologia Médica e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi professor de disciplinas nos cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Estética e Cosmética, Fisiterapia e Nutrição no Centro Universitário Fametro (Unifametro).

Acidente

João Jaime Giffoni Leite morreu na manhã de terça-feira (7) na ilha de San Andrés, localizada no Caribe Colombiano, atropelado por um furgão. Ele andava na calçada com o namorado, Ádamo Figueiredo Nogueira Mesquita, 30, quando o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada, segundo autoridades colombianas.

O professor morreu na hora. O namorado - que teve ferimentos em várias partes do corpo e trauma no tórax - foi levado para um hospital na ilha onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões foi transferido para um hospital em Bogotá para exames complementares.

Conforme a imprensa local, o motorista que causou o acidente trabalhava em um veículo de um supermercado. As autoridades colombianas investigam as causas do atropelamento.