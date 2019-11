Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, passa por cirurgia cerebral sem complicações

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de 95 anos, está se recuperando em um hospital da Geórgia, após uma cirurgia nesta terça-feira (12) para aliviar a pressão no cérebro, consequência de várias quedas sofridas em casa - informou um assessor.

Não houve complicações durante a cirurgia para aliviar a pressão causada por um hematoma subdural, segundo um comunicado do Centro Carter.

A nota acrescenta que o ganhador do Nobel da Paz permanecerá no hospital "enquanto for aconselhável, para observação".

Carter passou três dias no hospital no mês passado, depois de sofrer uma fratura pélvica, uma lesão que ocorreu semanas depois de ele machucar a cabeça em uma queda em sua casa.