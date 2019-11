Evo Morales chega ao México como asilado político

O ex-presidente boliviano Evo Morales chegou nesta terça-feira (12) ao aeroporto da Cidade do México, após aceitar a oferta de asilo político feita pelo presidente mexicano, Andrés López Obrador, depois de sua renúncia.

Morales chegou em um avião da Força Aérea do México, que o levou da Bolívia, em um trajeto pontuado por mudanças de última hora por parte de vários governos, que afetaram o plano de voo inicialmente previsto.

O ex-presidente disse que "a luta continua", e que somente haverá paz em seu país quando houver "justiça social".

"Graças ao México, a suas autoridades, mas também quero dizer que, enquanto eu tiver vida, continuei na política; enquanto eu estiver no trem da vida, a luta continua. E temos certeza de que os povos têm todo o direito de libertar-se", disse em uma primeira declaração no hangar do Exército mexicano.

