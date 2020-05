Disney World reabre alguns restaurantes e lojas na Flórida

O parque de diversões Disney World na Flórida abre, a partir desta quarta-feira (20), seu espaço comercial "Disney Springs", onde visitantes podem comer e fazer compras usando máscaras.

O emblemático parque de Orlando, no centro da Flórida, abriu alguns dos seus restaurantes e lojas nesta quarta. O resto do estado também retoma lentamente a economia, com cidades como Miami e Miami Beach reabrindo as portas de alguns comércios.

Os visitantes do Disney Springs terão estacionamento limitado, barreiras para facilitar o distanciamento social, horas reduzidas, desinfecção constante e, além disso, terão que usar máscaras e suas temperaturas corporal serão verificadas na entrada.

A reabertura também vem com um aviso sombrio: "A Covid-19 é uma doença extremamente contagiosa que pode levar a doenças graves e morte", escreve o Disney Springs em seu site.

"Ao visitar o Disney Springs, você assume voluntariamente todos os riscos associados à exposição ao Covid-19", acrescenta.

Seguindo um retorno lento e realizado em fases desde o fechamento de todas as operações em meados de março, mais restaurantes e empresas serão abertos até a quarta-feira da próxima semana.

Até o momento não há um cronograma definido para a reabertura dos parques de diversões.

"O mundo de hoje é diferente, e vamos precisamos compartilhar responsabilidades e que cada um faça sua parte", escreveu Matt Simon, vice-presidente do Disney Springs, no blog da empresa.