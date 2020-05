Diretor de "Thor: Ragnarok" vai estar à frente do novo "Star Wars"

O cineasta neozelandês Taika Waititi escreverá e dirigirá um novo filme da franquia "Star Wars", anunciou a Disney nesta segunda-feira (04).

Waititi já comandou grandes produções de Hollywood, como o filme de super-heróis da Marvel "Thor: Ragnarok" (2017), antes de ganhar o Oscar de Melhor Roteiro este ano por "Jojo Rabbit".

O diretor também dirigiu o último episódio da primeira temporada de "The Mandalorian", a bem sucedida série de televisão ambientada no universo "Star Wars".

Nenhuma data foi marcada para a produção do novo filme, mas a primeira parte da nova trilogia da saga "Star Wars" está programada para dezembro de 2022, na agenda de lançamentos da Disney.

Para fazer esse anúncio, a empresa escolheu o dia 4 de maio, data comemorada pelos fãs de "Star Wars" pelo trocadilho (em inglês) com a famosa fala do filme "Que a força esteja com você" ("May the force be with you").

A Disney também confirmou que a co-criadora da série "Boneca Russa", Leslye Headland, desenvolverá uma nova série de televisão no mesmo universo.

"Headland será roteirista, produtora-executiva e showrunner da série, que se une a uma lista crescente de histórias de 'Star Wars' para a plataforma de streaming da Disney, incluindo 'The Mandalorian', agora com a segunda temporada em pós-produção", comunicou a Disney através do site Starwars.com.

Segundo informações de Hollywood, a série comandada por Headland será um "filme de ação liderado por mulheres" e "ambientado em uma linha do tempo alternativa do habitual universo de 'Star Wars'".

"The Mandalorian", que inclui o já famoso Baby Yoda, foi o principal lançamento da plataforma de streaming Disney + no ano passado, alcançando um sucesso de crítica e público.

Além disso, outras duas novas séries de live action baseadas no universo da franquia espacial estão sendo trabalhadas para o Disney +, incluindo o retorno de Ewan McGregor como Obi-Wan-Kenobi e uma prévia do filme "Rogue One".

A Disney adiou o lançamento de seus próximos filmes de "Star Wars", depois que a última trilogia terminou recentemente com uma queda de bilheteria e críticas mistas.

Waititi co-escreverá o filme com Krysty Wilson-Cairns, roteirista indicado ao Oscar pelo filme "1917", sobre a Primeira Guerra Mundial.