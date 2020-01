China tem 41 mortos por novo coronavírus, aponta balanço atualizado

Quinze pessoas morreram por conta do coronavírus na província chinesa de Hubei (centro), onde a epidemia surgiu, elevando o número de mortos para 41, anunciaram as autoridades locais neste sábado. A China colocou em quarentena 13 cidades nesta província para conter a propagação deste vírus mortal, que se espalhou pelo território e para outros países.

>Confira os países com casos confirmados de coronavírus

>Novo vírus confina mais de 40 milhões de chineses

Já o governo francês confirmou nesta sexta-feira três casos de infecção pelo novo coronavírus, dois em Paris e outro em Bordeaux, os primeiros registrados na Europa. Ao menos oito países, em três continentes, já registraram infecções pela doença, de origem ainda desconhecida pelos cientistas. A China, onde o surto começou em dezembro, teve 26 mortes e mais de 800 registros até ontem à noite.

Os Estados Unidos já tiveram 2 casos da doença e 63 pessoas em 22 Estados vão ficar sob observação. Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Vietnã, Nepal e Tailândia também reportaram pacientes com o coronavírus, cujos sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar.

No Brasil, o Ministério da Saúde colocou o País em alerta, mas não há suspeita registrada. Em São Paulo, foi anunciado ontem pelo Estado um plano para monitoramento e resposta para suspeitas do vírus. A mobilização vai englobar os principais hospitais de referência, como Instituto Emílio Ribas e Hospital das Clínicas, e profissionais estão sendo treinados para detectar possíveis casos.

O surto mudou a rotina de aeroportos e áreas de fronteira em todo o mundo, com passageiros de máscaras, funcionários para checar a temperatura das pessoas e alertas sonoros. Profissionais da saúde têm sido treinados para identificar e reportar suspeitas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou anteontem ser cedo para declarar emergência global, mas disse monitorar o quadro.

Avanço do vírus

A maioria das infecções foi na cidade chinesa de Wuhan, na Província de Hubei, e arredores. A principal hipótese é que o surto tenha começado em um mercado de peixes local. Lá, eram vendidos animais silvestres vivos, que podem ter iniciado a transmissão do patógeno para humanos.

A maioria das mortes foi de idosos com problemas de saúde prévios, como diabete e hipertensão. Mas a confirmação ontem do óbito de um jovem, sem histórico de doença, elevou a preocupação de autoridades.

Entre as medidas já tomadas pelo governo chinês, estão colocar cidades inteiras em quarentena, com 40 milhões de pessoas isoladas, e suspender serviços de transporte. O país é o mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes.

Prevenção

Segundo a pneumologista Rosemeri Maurici da Silva, ações básicas evitam a contaminação. "Lavar bem as mãos, não levar a mão aos olhos e à boca sem lavá-la, e tomar cuidado com secreções respiratórias. Quando tossir, levar o antebraço à boca para reter gotículas e depois lavar bem as mãos", diz a médica, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.