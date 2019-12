Casal de brasileiros escapa por pouco de vulcão em erupção na Nova Zelândia; veja vídeo

Um casal de brasileiros que viajava pela Nova Zelândia escapou por pouco da erupção do vulcão White Island nesta segunda-feira, 9. Até o momento, cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Em sua conta no Instagram, Aline Moura relatou os momentos de pânico vividos pela dupla, que fez um passeio pela região do vulcão minutos antes da explosão.

"A coisa mais louca da nossa vida acaba de acontecer. A gente passeou no vulcão, cerca de uma hora e pouco e, 10 minutos depois que a gente entrou em um bar, ele entrou em erupção", contou a jovem. Ela explicou que o barco em que estavam retornou dando a volta na ilha, mas eles não sabiam se todos haviam conseguido sobreviver. "A gente só espera que ninguém esteja machucado. Graças a Deus a gente está bem", disse Aline.

Ela afirmou que o passeio pelas proximidades do White Island era um dos mais esperados. Os guias ainda não haviam confirmado a ida ao local pois, no dia anterior, foi identificada uma atividade vulcânica. Apesar disso, decidiram seguir com o planejamento.

Aline disse que, ao se distanciarem com o barco do vulcão, era possível ver uma "nuvem gigantesca e negra", além de pessoas com queimaduras, "algumas muito graves". "A gente teve muita sorte", afirmou ela, aliviada.