Brexit se arrasta há quase três anos; relembre os principais momentos do processo

Em junho de 2016, 52% dos britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, bloco que reúne 28 países do continente. Quase três anos após a votação, esse processo ainda não foi concluído, e as dúvidas sobre sua viabilidade persistem.

O último prazo acordado para a saída é 31 de outubro, mas ele já foi adiado algumas vezes.

A União Europeia funciona como um espaço de livre comércio, de livre circulação de pessoas (embora o Reino Unido controle suas fronteiras de modo separado) e de criação de leis e normas que valem para todos os membros. Os legisladores britânicos e europeus enfrentam dificuldades para definir como ficariam essas regras após a separação.

Um dos pontos mais polêmicos é se o Reino Unido manterá parte das regras atuais de comércio com o bloco, por meio de uma união aduaneira. Críticos da proposta dizem que isso pode impedir o país de buscar acordos comerciais por conta própria, uma das expectativas trazidas pela ideia do Brexit.

Outro ponto delicado é a fronteira entre as Irlandas. Hoje, há circulação livre entre a República da Irlanda (membro da UE) e a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido). Com o Brexit, essa fronteira poderia ser retomada.

Relembre os episódios-chave do Brexit

Janeiro de 2013

O então primeiro-ministro David Cameron anuncia a intenção de convocar uma consulta popular sobre a filiação do Reino Unido à União Europeia, ocorrida em janeiro de 1973. É um aceno à ala do Partido Conservador que deseja a separação – o líder está convicto de que o apoio à ideia é minoritário.



Junho 2016

No plebiscito, o "leave" (sair) surpreende e consegue 52% dos votos, contra 48% do "remain" (permanecer). Cameron, que fizera campanha pela segunda opção, renuncia no dia seguinte à votação.



Julho 2016

Até então ministra do Interior, a "remainer" moderada Theresa May ascende à liderança conservadora e, por extensão, ao cargo de primeira-ministra.



Março 2017

May aciona o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que rege o desligamento de países-membros da UE. Inicia-se a contagem regressiva de dois anos para o Dia D do Brexit.



Junho 2017

Depois de convocar eleições antecipadas com o intuito de ampliar sua maioria no Parlamento e se fortalecer na negociação do brexit, a premiê leva uma rasteira: sua base diminui, e ela passa a depender do Partido Unionista Democrático, pequena legenda norte-irlandesa, mas ruidosamente anti-UE.



Julho 2018

O primeiro plano de May para a saída do bloco é considerado dócil demais por vários de seus ministros, que abandonam o governo.



Novembro 2018

A líder conservadora anuncia ter chegado a um acordo com os europeus. No fim do mês, presidentes e primeiros-ministros do continente aprovam o pacto de saída.



Dezembro 2018

Diante de uma derrota iminente no Parlamento, o Executivo retira abruptamente o acordo da pauta. Dois dias depois, May sobrevive a uma moção de desconfiança em seu próprio partido.



Janeiro 2019

No maior revés para um governo britânico na era moderna, os deputados rejeitam o projeto por uma diferença de 230 votos. O Partido Trabalhista, principal força de oposição, vê uma oportunidade para derrubar May e, quiçá, forçar uma eleição geral, mas os conservadores brecam o movimento.



Março 2019

Sem conseguir arrancar da UE mudanças significativas no acordo, a premiê o submete novamente à Câmara dos Comuns. A derrota desta vez é por 149 votos. Em 29 de março, o Dia D, uma terceira consulta termina em novo revés, agora por uma diferença de 59 votos.

Abril 2019

Depois de falhar em cumprir a condição fixada pelo bloco para um adiamento da saída até 22 de maio -aprovar o acordo no Parlamento até 29 de março-, foi combinado um novo prazo: 31 de outubro de 2019.

Maio 2019

May anuncia que renunciará em 7 de junho, após uma nova proposta, que abria a possibilidade de um segundo referendo sobre o brexit, ser mal recebida por seus aliados. O Reino Unido também participou da eleição para o Parlamento Europeu, uma das entidades da UE, da qual o país tenta se separar.

Protagonistas do Brexit

David Cameron, o fujão

O primeiro-ministro que bancou a realização de um plebiscito sobre a saída britânica da Europa renunciou no dia seguinte à consulta, estupefato com a vitória do "leave".

Boris Johnson, o reticente

O ex-prefeito de Londres foi um dos pontas de lança da campanha pelo adeus à UE, mas, contrariando expectativas, declinou da disputa pela liderança do Partido Conservador após a saída de Cameron. Dois anos depois, renunciou ao posto de chanceler por discordar da condução do brexit por May. Agora, é dos mais ávidos por sucedê-la.

Theresa May, ou "Maybe"

Ex-ministra do Interior, a chefe de governo foi criticada pela incapacidade de decidir e por ter cedido demais à agenda da ala mais radical de seu partido, que deseja uma ruptura nítida com a Europa. Sua cota está tão baixa que, mesmo tendo anunciado que deixaria o cargo tão logo o acordo de "divórcio" fosse aprovado, não conseguiu convencer os deputados a ratificá-lo. Anunciou que renunciará no início de junho.

Jeremy Corbyn, o indeciso

O líder da oposição é pressionado há meses por correligionários a declarar apoio a um novo plebiscito, como definido na convenção de seu Partido Trabalhista. Porém, sustenta que uma reedição da votação de 2016 seria uma traição à vontade popular expressa três anos atrás.

Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, os exasperados

São, respectivamente, os presidentes da Comissão Europeia (braço executivo da UE) e do Conselho Europeu (colegiado de chefes de Estado e de governo do bloco). Estão na linha de frente das conversas com Londres.