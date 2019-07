Novo premiê promete tirar Reino Unido da UE "custe o que custar"

Empossado, nesta quarta-feira, novo primeiro-ministro do Reino Unido em meio a protestos de rua, Boris Johnson prometeu concluir o Brexit "custe o que custar".

"Vamos cumprir a promessa feita pelo Parlamento à população e deixar a União Europeia em 31 de outubro, incondicionalmente", declarou Johnson em seu primeiro discurso diante de Downing Street.

O ex-prefeito de Londres e ex-ministro das Relações Exteriores repetiu mais uma vez que, se for necessária uma saída sem acordo, o país estará preparado.

Johnson garantiu que vai tirar o Reino Unido da UE na data esperada "custe o que custar", desmobilizando, com isso, "os incrédulos, os pessimistas e os desmancha-prazeres".

Uma foto divulgada pelo Palácio de Buckingham, em um comunicado, mostra Johnson se curvando e apertando a mão da rainha Elizabeth II ao assumir o novo cargo.

Um "hard Brexit" (saída sem acordo com os sócios do bloco econômico) é visto pelos bancos como um cenário ruim para a moeda britânica. Ontem, a libra esterlina caiu pelo quarto dia consecutivo, fechando a US$ 1,2430 e perto da mínima de US$ 1,2382, menor patamar em dois anos, alcançado na semana passada.

Manifestantes acusaram Johnson como racista, machista e fanfarrão Foto: AFP

Populismo

Famoso por seu cabelo loiro rebelde e declarações incendiárias, Johnson, 55, é um dos políticos mais populares do país, e também um dos mais polêmicos, que atrai críticas por sua retórica populista. Ontem, manifestantes levaram placas criticando-o por posições racistas e machistas.

Três anos depois da consulta popular sobre o Brexit, o Reino Unido continua sendo membro da UE, após adiar sua partida duas vezes. Entre idas e vindas, Bruxelas deixou claro que o texto negociado entre os 27 sócios europeus e Theresa May - rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico - não está sobre a mesa.

Nesse sentido, o negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, disse que espera "trabalhar construtivamente com o primeiro-ministro Boris Johnson quando assumir o cargo, para facilitar a ratificação do Acordo de Retirada e conseguir um Brexit ordenado".

Consequências

O grupo de trabalho da Eurocâmara sobre o Brexit advertiu Johnson sobre as "prejudiciais" consequências de uma saída sem um acordo.

"Espero me reunir com você para discutir - em detalhe - nossa cooperação", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, encarregado de coordenar os trabalhos dos líderes europeus durante as cúpulas em Bruxelas.