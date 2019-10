Deputados formalizam ritual do impeachment de Donald Trump

A Casa Branca recebeu pesquisas sobre o impacto do processo de impeachment na imagem do presidente Donald Trump, que tenta a reeleição em novembro do ano que vem. Em estados-chaves para os rumos da disputa presidencial, como Flórida e Wisconsin, o apoio popular ao afastamento do republicano diminuiu.

A boa notícia para Trump coincide com a decisão da Câmara de Representantes dos EUA, que aprovou, nesta quinta-feira, uma resolução que formaliza o processo de julgamento político de Trump e autoriza sessões públicas sobre o tema, após cinco semanas de sabatinas a portas fechadas.

Nesta Casa de maioria democrata (224 cadeiras do total de 435), o texto foi aprovado com 232 votos a favor e 196 contra. A resolução permitirá que a defesa do presidente também interrogue as testemunhas convocadas pelo Congresso. Depois de saber da decisão, Trump denunciou no Twitter "a maior caça às bruxas da história americana".

Antes da votação, a líder Nancy Pelosi convocou os republicanos a apoiarem a moção para que o processo seja público. "Não sei por que os republicanos têm medo da verdade. Todos deveriam apoiar que o povo americano ouça os fatos por si mesmo".

Em 24 de setembro, Pelosi anunciou a decisão de seu partido de seguir pelo perigoso caminho do impeachment, depois que veio à tona a história do polêmico telefonema entre Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Nele, o americano pede a seu interlocutor que investigue o rival democrata Joe Biden e seu filho Hunter, por seus negócios na Ucrânia. A conversa foi vazada por um informante. Com base nela, os democratas acusam Trump de ter abusado de seu poder com fins pessoais.