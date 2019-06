Tom Barros: Seleção sem o estresse da estreia

Mais uma vitória brasileira prevista para logo mais, quando enfrentará a Venezuela na Fonte Nova. O adversário do Brasil mostrou-se frágil na estreia diante do Peru, que criou as melhores chances e controlou inteiramente a partida. Ainda assim, a Venezuela sustentou o empate (0 x 0), numa partida em que o Peru teve dois gols anulados com a ajuda do VAR. O time venezuelano ficou todo atrás, tentando conter Paolo Guerrero, Flores e Cueva. Conteve. Entendo que hoje não será diferente, ou seja, o visitante deve permanecer atrás, trabalhando por uma bola, como se diz na linguagem do futebol. Quanto ao Brasil, a expectativa é de que, passada a estreia, o time possa render o que dele a torcida espera. O primeiro tempo da vitória (3 x 0) sobre a Bolívia foi deprimente, fato que motivou as vaias no intervalo do jogo no Estádio do Morumbi. É jogo para Philippe Coutinho, que por sinal fez dois gols dos três assinalados na vitória sobre a Bolívia. Torço para que Everton entre de início. Não se trata de bairrismo. É que o cearense do Grêmio está jogando muito. Por mérito, merece a condição de titular.

Nem pensar

Quem já viu, como eu, "hora do pobre" no PV nas décadas de 1950 e 1960, não tem a menor condição de entender ingresso de futebol, variando de R$ 190 e R$ 590. Exorbitância na Copa América. Eu jamais pagaria valor assim para ver jogo de futebol, ainda que lá estivessem em campo Messi e companhia.

Maior resistência

Muita gente se encantou com a boa estreia do Uruguai. Realmente o time tem valor. Bentancur, Lodeiro, Vecino, Cavani e Suárez têm qualidade. Entretanto, não há como deixar de lado a fragilidade do Equador, que, além de suas próprias limitações, ficou com um jogador a menos aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Quintero foi expulso. É preciso ver o Uruguai diante de um time de maior resistência.

Futebol feminino

Hoje, o Brasil enfrenta a Itália com chances de classificação. Lamento a ausência de Formiga que foi suspensa. Aos 41 anos de idade, ela é, depois de Marta, o maior exemplo de dedicação. Tomara que o Brasil passe, pois ainda quero ver a Formiga em campo, lutando pelo título mundial.

Merecida Ascensão. Caucaia e Pacajus sobem para a elite cearense. Serão em 2020 as novidades na competição. Nunca disputaram a Série A estadual. Que seja uma participação duradoura e não efêmera como muitos que subiram e não se sustentaram em cima, caindo no ano seguinte.

Inexplicável o que aconteceu com o Atlético/CE em Bragança no Pará. O time cearense, que deu show na fase classificatória, teve um embotamento coletivo e tomou goleada (3 x 0). Nem tudo está perdido. É possível, sim, um troco no PV, domingo próximo, às 16 horas. Mas agora tudo ficou muito complicado.