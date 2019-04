Prognósticos imprecisos

No início de qualquer competição, fica muito difícil o estabelecimento de prognóstico seguro. Sempre assumirá risco quem resolver opinar sobre possíveis quedas e ascensões. Os cronistas do Sul e do Sudeste costumam colocar os times nordestinos como os mais sujeitos ao rebaixamento. E, de certa forma, pelas estatísticas, é mesmo enorme a transitoriedade de clubes da nossa região na elite nacional. Então, é sempre provável que eles estejam na lista dos que experimentarão amplas possibilidades de queda no fim do certame. Somente quando a bola rolar, após duas ou três rodadas, será possível a formação de um juízo a respeito do nível dos competidores. É natural que os chamados grandes times brasileiros sejam apontados como favoritos nas suas respectivas áreas de atuação. Assim, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos são olhados como peça fixa na faixa de permanência na Série A. Também tidos como ungidos estão Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. Da mesma forma, Grêmio, Inter-RS, Cruzeiro e Atlético. Sim, mas, vez por outra, um grande cai. É verdade, porém tal situação fica no rol das exceções.

Quedas

Dos chamados times grandes, lembro do rebaixamento do Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Grêmio. Já os times médios ficam num sobe/desce interminável. Os nossos representantes, Fortaleza e Ceará, não conseguiram até hoje emplacar três anos consecutivos na elite.

Pergunta persistente

Tem o Fortaleza, no momento, elenco capaz de encarar o Palmeiras em São Paulo? Taí pergunta de difícil resposta. O Palmeiras foi semifinalista do certame paulista. Tem Luís Felipe Scolari no comando. Tem Fernando Prass, Dudu, Deyverson, Felipe Melo, Ricardo Goulart... Time bom, mas, na minha avaliação, nenhum fantasma do outro mundo.

Mesma pergunta

No ano passado, quando o Ceará estreou contra o Corinthians em São Paulo, a impressão era de que o Coringão ganharia fácil. A pergunta era a mesma: teria o Ceará condições de encarar o Corinthians em São Paulo? Encarou. Saiu na frente no placar e quase trouxe três pontos. Empatou. Entendo que o Fortaleza pode alcançar bom resultado lá.

Na festa dos Melhores do Campeonato Cearense, realizada no Shopping Benfica, evento de responsabilidade do comunicador Hilton Junior, tive a felicidade de entregar o "Troféu Cristiano Santos" ao querido e veterano jornalista Colombo Sá, com quem trabalhei na Rádio Uirapuru nos anos 1960. Colombo está bem de vida e continua no batente com muito brilhantismo.

A preservação da memória do futebol cearense está comprometida. Com a morte de Cristiano Santos em 2015, o Memofut praticamente encerrou suas atividades. Hilton Junior está articulando a retomada, mas há encontrado dificuldades pela falta de apoio financeiro. A propósito, onde está o acervo deixado por Alfredo Sampaio, o Enciclopédia?