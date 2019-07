Peru atropela Chile e enfrenta o Brasil na final da Copa América

O Peru surpreendeu e, com futebol envolvente, bateu o Chile, por 3 a 0, na Arena do Grêmio, garantindo vaga na final da Copa América, contra o Brasil, no próximo domingo (7), a partir das 17 horas, no Maracanã. Os chilenos terão de se contentar com a disputa do 3º lugar contra a Argentina um dia, no sábado (6), às 16 horas, na Arena Corinthians.

Argentina e Chile decidiram as duas últimas Copas Américas (2015 e 2016), ambas vencidas pelos chilenos. Desta vez, chegaram às semifinais, mas pararam para Brasil e Peru, respectivamente. Mas estarão frente a frente, de toda forma, em uma decisão.

Baile peruano

Depois de uma primeira fase cambaleante e uma goleada sofrida para o Brasil, com falhas, principalmente do goleiro Gallese, ninguém poderia esperar que o Peru chegasse tão longe na Copa América.

Com uma atuação de gala, a seleção peruana não deu espaço para o Chile, que até teve mais posse de bola, mas parou na defesa bem postada e no mesmo goleiro Gallese, que cresceu ao longo da disputa, adquirindo segurança a ponto de arriscar para defender o pênalti de cavadinha de Vargas, do Chile.

O primeiro gol nem demorou tanto para sair. Aos 20 minutos, Cueva roubou a bola do adversário e cruzou para a área. Carrillo desviou de cabeça e Flores empurrou para as redes, sem chance para Arias. O segundo gol teve um panorama parecido com o segundo do Brasil, adversário peruano na final. Aos 37, Carrillo puxou contra-ataque pela direita e driblou o goleiro Arias, que foi atrapalhado no lance. A bola foi cruzada e Yotún dominou no peito, mandando para o gol vazio em seguida.

No segundo tempo, o Chile pressionou muito, mas sem sucesso. Até que nos acréscimos, Tapia enfiou bola precisa para Guerrero, que driblou Arias e fez o 3º gol do jogo. Ainda houve um pênalti para o Chile, que foi desperdiçado, ficando o placar em 3 a 0.